Glaukom kann jeden treffen

Behandelt wird in der Regel durch spezielle Augentropfen. Diese Therapie ist lebenslang und konsequent durchzuführen. In bestimmten Fällen kann auch eine Laser-Behandlung durchgeführt werden. Bei sehr hohem Augendruck führt diese Methode jedoch nicht zum Ziel. Neuere mikrochirurgische Eingriffe sind in der Regel zwar weniger belastend für das Auge, derzeit jedoch noch nicht so effektiv wie die konventionelle Glaukomchirurgie (Trabekulektomie). Selbst wenn die Behandlungsmethoden immer moderner und besser werden - einmal aufgetretene Schäden lassen sich beim Glaukon nicht wieder rückgängig machen. Ziel ist es, das bestehende Sehvermögen zu erhalten oder zumindest das Fortschreiten zu verzögen und somit eine mögliche Erblindung zu verhindern. Daher ist eben eine regelmäßige Kontrolle beim Augenarzt so wichtig.