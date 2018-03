Kleinkind (2) starb in Wien an Grippe

Die Grippewelle ist noch nicht zu Ende. Jede Woche gibt es 13.000 Neuerkrankungen. Besonders tragisch: Am Mittwoch ist in der Wiener Donaustadt ein zweijähriges Kindergartenkind an den Folgen der Influenza verstorben, das sechsjährige Geschwisterkind ist ebenfalls erkrankt und liegt im Donauspital.