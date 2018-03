Golddiebstahl in Wien: Anwalt legt Geständnis ab

„Er ist in eine Situation geraten, die er selbst unterschätzt hat“, sagte sein Anwalt Werner Tomanek in der ORF-Sendung „Wien heute“. Der Beschuldigte soll den Tätern - unter Alkoholeinfluss, wie sein Anwalt betonte - verraten haben, wo sich in der Wohnung in der Leopoldstadt Wertsachen befinden. Der alten Dame wurde Gold im Wert von rund 700.000 Euro gestohlen. Ein erster Einbruch war noch misslungen. Während der Anwalt mit der Frau eine Opernaufführung besucht habe, sollen die Einbrecher dann zugeschlagen haben. Sie hatten offenbar einen Zweitschlüssel zur Wohnung erhalten und schalteten auch die Alarmanlage aus.