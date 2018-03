Endlich frühlingshaft: 20 Grad am Wochenende

Eine föhnige Südströmung bringt am Sonntag einerseits sehr milde Luft zu uns und oft scheint die Sonne, vor allem entlang der Alpennordseite, andererseits stauen sich bereits die Wolken an der Südseite der Alpen, wobei es zwischen der Silvretta und den Karnischen Alpen oft regnet. Schnee fällt meist erst deutlich über 1500 Metern. In den sonnigen Regionen sind oft nur dünne hohe Wolkenfelder vorhanden, der Hochnebel in Teilen des Nordens und Ostens lichtet sich bis zu Mittag. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, in den Föhntälern auch lebhaft bis kräftig aus überwiegend Südost bis Südwest. Die Frühwerte liegen zwischen null und acht Grad, im Verlauf werden neun bis 18 Grad erreicht, in Salzburg Stadt sogar bis zu 20.