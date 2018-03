Tausende verabschiedeten Davide Astori in Florenz

Tausende Fans und zahlreiche Fußball-Profis haben sich in Florenz vom italienischen Fußball-Nationalspieler Davide Astori verabschiedet (im Video). Zur Trauerfeier des Fiorentina-Kapitäns in der Santa-Croce-Basilika kamen am Donnerstag nicht nur die Teamkollegen des 31-Jährigen, der am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden war, sondern auch Spieler anderer Klubs.