Beatrice Egli: Wohlfühlgarantie für jedermann

Hast du deine Prominenz schon einmal verflucht, weil dir alles über den Kopf wuchs?

Ich habe ein sehr gesundes Verhältnis zur Öffentlichkeit und des Bekanntseins. Ich bin dankbar, dass ich gute Freunde habe und mein enges Umfeld, etwa mein Manager oder mein Produzent, immer streng darauf achten, dass ich ein normales Leben führe. Ich mache alles, was irgendwie geht, selbst und ich habe auch keine Angst vor dem Einkaufen oder Ausgehen. Je leichter man damit umgeht, umso eher lassen dich die Leute in Ruhe. Wenn man sich abschirmen will, dann fällt man eher auf. Es ist auch eine Art von Freiheit, wenn ich ungeschminkt das Haus verlasse und über die „Blick“ lache, wenn sie sich deshalb erschreckt. In den ersten zwei Jahren war ich vorsichtiger, aber heute ist mir egal, wenn ich vom Joggen verschwitzt bin oder ich auf einem Selfie mal nicht so gut aussehe. Sind halt mal Augenringe da oder die Haare wuschelig. Ich gehe mit anderen in den Tanzunterricht, tanze Choreografien und bin manchmal furchtbar schlecht dabei. Das glaubt dann oft keiner, aber ich bin ja auch nicht anders als alle anderen. Es gibt natürlich Tage, wo ich mit Freunden essen bin und keine Fotos mache, weil ich eben in Ruhe essen will. Wenn dann jemand nicht warten will, dann gibt’s eben mal kein Selfie, aber ich finde, das steht mir zu und das ist zu akzeptieren. Ich bin sehr offen und sage klar, wann etwas passt und wann nicht. Ich habe seit Jahrzehnten denselben Freundeskreis, meine Familie und auch ein gefestigtes Arbeitsumfeld. Ich mag Konsistenz im Sinne von aufgebauter Teamarbeit. Ich glaube daran, dass es, wie in Beziehungen, möglich ist, durch langjährige Verbindungen höhere Level zu erreichen. Ein ständiger Wechsel nützt niemandem was.