Messerangriff in Wien – „aus Aggression“

Zwei Messerattacken innerhalb von etwa 30 Minuten, vier Schwerstverletzte, der Täter in Polizeigewahrsam: Die beiden Bluttaten, die sich am Mittwochabend im Wiener Bezirk Leopoldstadt abgespielt haben, sorgen österreichweit für großes Entsetzen. Eines der Opfer - ein Zahnarzt - kämpft im Krankenhaus nach wie vor um sein Leben, drei weitere erlitten schwere Verletzungen, befinden sich mittlerweile aber nicht mehr in akuter Gefahr. Der 23-Jährige hat bei der Polizei am Donnerstag ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der junge Afghane sei, wie er selbst über sein Motiv sagte, einfach in einer „schlechten, aggressiven Stimmung“ gewesen.