Streit unter Lehrlingen in Eisenstadt endet blutig

Ein Streit unter Lehrlingen ist am Mittwochabend in Eisenstadt eskaliert. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See soll dabei einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Güssing mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte wurde ins Spital gebracht und operiert, der Verdächtige wurde festgenommen.