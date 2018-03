Tollwut-Impfungen für 50.000 Streuner in Myanmar

Das Massenimpfprogramm, das von einem rund 50-köpfigen Team durchgeführt wird, sei mit Wochenbeginn gestartet, berichteten die „Vier Pfoten“ am Mittwoch. Die Anzahl der zu behandelnden Tiere sei fast so groß wie jene der in Wien gemeldeten Hunde (55.705). "Mit unserer Kampagne wollen wir Myanmar und anderen Ländern in Südostasien zeigen, dass das brutale Töten von freilaufenden Hunden keine Lösung in der Tollwutbekämpfung ist", sagte der Tierarzt Amir Khalil, der das Projekt leitet.