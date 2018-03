Darts-Hype! Turnier in Schwechat bricht Rekorde

„Wir haben binnen zwei Tagen noch nirgendwo so einen großen Teil unserer verfügbaren Karten verkauft!“ Die PDC (Professional Darts Corporation) Europe staunt über das riesengroße Interesse der Darts-Fans in Österreich. Von 2. bis 4. November findet im Multiversum in Schwechat das große Finale der World Series of Darts statt. Und dieses Turnier bricht schon jetzt alle Rekorde.