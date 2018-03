Salzburger Polizei klärte 300 Einbrüche

Bereits Mitte Jänner wurde ein 53-jähriger Kroate an der kroatisch-slowenischen Grenze festgenommen. Er soll mit zwei noch flüchtigen Komplizen Ende Dezember 2017 in einem Hotel in Leogang im Salzburger Pinzgau neun Zimmertüren aufgebrochen haben. Das Trio öffnete Tresore und stahl daraus vorwiegend Schmuck, Uhren, Bargeld, Kredit- und Bankkarten sowie Dokumente. Den Tätern werden 15 Einbrüche und Einbruchsdiebstähle in Hotels und Pensionen in Salzburg, Tirol und Kärnten vorgeworfen. Mit den gestohlenen Bankkarten wurden Geldbeträge abgehoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 80.000 Euro.