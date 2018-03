Anderson-Ex Tommy Lee von Sohn k. o. geprügelt

„Das ist alles das Ergebnis der Alkoholsucht meines Vaters“

Das las Brandon, der in der Villa seines Vaters im kalifornischen Vorort Calabasas ein Zimmer hat. Wie der 21-Jährige jetzt selbst erklärt, schlug er beim Streit mit seinem Vater nur aus Selbstverteidigung zu, weil dieser betrunken gewesen sei und ihn zuerst angegriffen habe. „Ich bin am Boden zerstört darüber, was in den vergangenen Tagen passiert ist“, schreibt der Promi-Spross in einem Statement und beteuert darin: „Das ist alles das Ergebnis der Alkoholsucht meines Vaters. Ich habe unermüdlich versucht, zu intervenieren. Es ist unglaublich erschütternd, dass das nie geklappt hat. Ich wollte, dass mein Vater seine Sucht mithilfe seiner Familie und ganz im Privaten besiegt. Aber aufgrund seiner Beschuldigungen in den sozialen Medien bin ich dazu gezwungen, öffentlich zu sprechen.“ Wenn es sein müsse, werde er weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten. „Ich liebe meinen Vater und will ihn nüchtern, glücklich und gesund sehen.“