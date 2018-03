U-Boot-Bauer Madsen bestreitet vor Gericht Mord

Die schwedische Journalistin war im Sommer mit Madsen auf dessen U-Boot gegangen um ein Interview mit ihm zu führen - und nicht mehr zurückgekehrt. Einen Tag später sank das U-Boot in der Köge-Bucht vor Kopenhagen, Madsen wurde gerettet und gab zunächst an, die Journalistin am Vorabend wohlbehalten an Land abgesetzt zu haben. Später sprach er bei Verhören von einem Unfall und erklärte, die Frau sei gestorben, weil ihr die 70 Kilogramm schwere Luke seines U-Boots auf den Kopf gefallen sei.