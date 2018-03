Chelsea-Angst! Kante bricht im Training zusammen

N´Golo Kante war am Sonntag im wichtigen Spiel gegen Leader Manchester City nicht auf dem Feld zu finden. Der Grund dafür wussten nur Wenige: Der Franzose fiel am Freitag nach dem Training vor den Augen der Mannschaftskollegen in Ohnmacht. Die hatten natürlich Angst, dass es sich um ein Herzproblem handelt.