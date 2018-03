Wiener Fast-Food-Kette verbietet Guido Instagram

Jeder hat eine andere Ansicht, was störend ist und was nicht - für die jüngere Generation ist das Posten von Instagram-Stories ganz normal und viele Blogger leben davon. „Ich werde in kein Lokal dieser Kette mehr gehen, aber ich frage mich schon, ob es in Zukunft Gesetze geben wird, die sich auf Instagram in der Öffentlichkeit beziehen“, schildert der ATV-“Star“. Um sicherzugehen, sollte man also lieber nachfragen, ob es jemanden stört, bevor man ein Posting plant und den Clip dazu macht.