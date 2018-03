Flyers unterliegen mit Raffl zu Hause Pittsburgh

Die Philadelphia Flyers haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine empfindliche Heim-Niederlage erlitten. Im Schlager der Metropolitan Division zwischen den Flyers und den Pittsburgh Penguins mussten sich die Hausherren mit 2:5 geschlagen geben. Michael Raffl konnte in 11:33 Minuten auf dem Eis wenig gegen die Niederlage tun.