Liebes-Drama um Inter-Star! Tröstet ihn Playmate?

„Du kannst dich an meiner Schulter ausweinen“

Playboy-Model April Summers möchte den Inter-Star trösten. „Lieber Icardi, wenn diese bösen Gerüchte wahr sind, kannst du dich an meiner Schulter ausweinen Baby“, schrieb die Blondine auf Twitter. Die 29-jährige Engländerin lebt derzeit in Italien, ist großer Inter-Fan und ihr Lieblingsspieler ist eben Superstar Icardi.