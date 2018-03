Die Folgen und die Lehren von #metoo

Was darf man als Mann noch sagen und tun? Wann sollten sich Frauen wehren und welche Möglichkeiten haben sie dazu? Was sollten Medien aufgreifen und was nicht (mehr) und wie? Wie werden Frauen und Männer künftig miteinander umgehen können/sollen? Diese Fragen werden heute, Donnerstag, 8. März 2018, 19.00 Uhr, im Rahmen eines Medienfoyers im OÖ. Presseclub diskutiert.