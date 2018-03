Verdächtiger in Haft, Bangen um Familie

56-Jährige auf Intensivstation

Auch auf dessen 56-jährige Ehefrau ging der Messerangreifer los, ebenso auf die 17 Jahre alte Tochter der Eheleute. „Die 56-Jährige befindet sich derzeit auf der Intensivstation, sie ist außer Lebensgefahr“, berichtete eine Sprecherin des AKH Wien Donnerstagfrüh gegenüber krone.at. Laut Informationen der „Krone“ hatte die Frau vor allem Abwehrverletzungen an Armen, Beinen und Oberkörper erlitten, die 17-Jährige wies nach der Attacke ähnliche Verletzungen auf. Beide Frauen befanden sich am Donnerstag außer Lebensgefahr, so eine Sprecherin des Krankenanstaltenverbunds (KAV) gegenüber krone.at.