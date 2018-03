Diese fünf Frauen erobern nun die City

#1. Su Mathurin

Su Mathurin ist in der Wiener Society keine Unbekannte, nun sorgt sie mit ihrem eigenen Comedy-Programm „SUperstar“ für Furore. Gemeinsam mit ihrem Hund „Seppi“ versucht sie darin die Bühnen der Welt zu erobern und von Su zum „SUperstar“ zu werden. Egal, ob mit Gesang, Tanz oder als Model. Hauptsache berühmt! Bereits die ersten Probe-Durchläufe zeigten: Die quirlige Wienerin nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund und weiß in ihrer Show herrlich natürlich und gewinnend mit ihrem Publikum umzugehen. Die Premiere findet am 4. Juni im CasaNova (1., Dorotheergasse 6-8) statt. Wer bei der Vorpremiere dabei sein möchte, hat am 24. Mai in der Gruam (22., Wagramer Str. 109) die Chance dazu.