Altbauer (83) aus Diex starb in Flammen

Wie berichtet, hatten am Nachmittag plötzlich Flammen aus dem Wirtschaftsgebäude geschlagen. Als die Feuerwehren eintrafen, stand der Stall bereits in Vollbrand; in letzter Sekunde konnten 13 Kälber gerettet werden. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen konnte: Auch der Altbauer (82) war im brennenden Gebäude.