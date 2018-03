16-Jähriger in USA zu Videospielverbot verdonnert

Wie der „Chicago Tribune“ berichtet, hatte die Lake Park High School in Roselle, einem Vorort von Chicago, wegen einer Drohung das Schulgebäude schließen müssen. Die Drohung erwies sich letztlich als nicht glaubwürdig, erhitzte in sozialen Medien jedoch die Gemüter. Der 16-Jährige sah sich schließlich genötigt, auf Snapchat ein Video zu veröffentlichen, das ihm beim Zocken eines „gewalttätigen“ Games zeigt. Sein Kommentar dazu: „Ihr solltet zum Thema Amokläufe an Schulen die Klappe halten, sonst mache ich einen.“