Ski-Ass Mayer: „Mir gehen die Ziele niemals aus!“

Der Hirscher-Plan steht

Und vor seinen geplanten Urlauben (Italien, USA) in Kvitfjell und Åre noch viel vorhat. „Ich will die Saison in den Top Fünf der Abfahrtsweltrangliste beenden. Nur so hab ich eine gute Ausgangsposition für nächsten Winter!“ Derzeit ist er – als bester Österreicher – Sechster. „Und vielleicht geht ja im Kampf um die Super-G-Kugel noch etwas.“ Dafür müsste Mayer hundert Punkte Rückstand auf Kjetil Jansrud aufholen.