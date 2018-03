A1 in Mobilfunknetztest vor Drei und T-Mobile

Für zehn Euro im Monat gibt es laut dem Magazin in Österreich ein Datenvolumen von zehn Gigabyte bei vollem LTE-Tempo von 300 MBit/s, in Deutschland aber nur ein bis drei Gigabyte, oftmals mit einer Tempobremse von 50 MBit/s. Einen Schwachpunkt ortet das Magazin aber: Der Netzausbau schreitet in Österreich langsamer voran als in Deutschland.