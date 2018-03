US-Drohne tötet Sohn von Pakistans Taliban-Chef

Im Osten Afghanistans ist bei einem US-Drohnenangriff ein Sohn des pakistanischen Taliban-Chefs Mullah Fazlullah getötet worden. Abdullah alias Iman Diri sei am Mittwoch bei einer Attacke auf ein Trainingslager in der Provinz Kunar umgekommen, hieß es am Donnerstag aus Kreisen der pakistanischen Sicherheitskräfte und der Taliban.