Meghan Markle wurde am Dienstagabend getauft

Zwar wuchs Meghan Markle mit protestantischen Eltern auf und ging auf eine katholische Schule - doch christlich getauft wurde die künftige Gattin von Prinz Harry nie. Die Zeremonie wurde jetzt nachgeholt, berichtet die „Daily Mail“. Demnach habe sich die 36-Jährige gemeinsam mit ihrem Verlobten sowie ihren künftigen Schwiegereltern Prinz Charles und Camilla am Dienstagabend in der Chapel Royal im St. James‘s Palace in London eingefunden, um vom Erzbischof von Canterbury die heilige Taufe zu erhalten und anschließend auch noch konfimiert zu werden.