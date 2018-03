„Baubeginn mit 2020 geht sich nie im Leben aus!“

Einhausung ist Aufsatzprojekt

In Leonding zeigt sich SPÖ-Bürgermeister Walter Brunner – entgegen anderer Meinungen – relativ unaufgeregt: „Mit dem positiven UVP-Bescheid habe ich gerechnet. Es war immer geplant, dass wir unsere Einhausung danach als Aufsatzprojekt einbringen.“ Sofern man sich in Gesprächen, die in Kürze stattfinden sollen, über die Finanzierung mit Land und Bund einig wird. Wovon Brunner aber ausgeht. Die Kosten für die Einhausung – knapp 90 Millionen Euro – sollen gedrittelt werden.