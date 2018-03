Indonesien: Rauchender Orang-Utan sorgt für Wirbel

Ein rauchender Affe sorgt in Indonesien für Schlagzeilen - zum Vergnügen vieler Internetnutzer und zum Entsetzen von Tierschützern. Ein Video zeigt den 22-jährigen Orang-Utan „Ozon“, wie er in seinem Gehege im Zoo von Bandung routiniert an einem Zigarettenstummel zieht, den ein Besucher in sein Gehege geworfen hatte. Die Aufnahmen verbreiteten sich seit dem Wochenende rasend schnell im Internet.