Kicker wurde wegen seines Namens ausgeschlossen!

Nicht einmal die fanatischsten Arsenal-Fans können sich wohl an Sanchez Watt erinnern, obwohl der Spieler von Hemel Hampstead einst bei ihnen das Fußballspielen lernte und aus Arsenal in die Nachwuchs-Nationalteams einberufen wurde. Bei Arsenal schaffte er es aber nie in die Schlagzeilen. Was ihm jetzt, beim Sechstligisten Hampstead, mehr als nur gelang.