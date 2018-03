Salzburg: „Armer Schlucker“ will groß absahnen!

Mit breiter Brust

Eine Sensation, an die man glaubt, der „arme Schlucker“ will groß absahnen. 30 ungeschlagene Spiele in Serie lassen die Salzburger mit einer breiten Brust auflaufen, Trainer Marco Rose: „Wir sind oft genug klarer Favorit, wissen, wie schwer es dann ist, den Gegner auch tatsächlich in die Knie zu zwingen. Meine Mannschaft hat Qualität, auf dem Platz stehen auch nur elf gegen elf!“