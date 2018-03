Mit 66 Jahren fängt die Schule wieder an

Es war kein gewöhnlicher Schulbeginn in der Fachberufsschule für Tourismus in Villach: Am Mittwoch drückte erstmals ein 66 Jahre alter Kochlehrling die Schulbank. Es ist der Klagenfurter Egon Rutter, der sich in der Pension noch einen (kulinarischen) Traum erfüllen möchte. Die „Krone“ war am ersten Schultag dabei.