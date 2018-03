Hotel Sacher in Salzburg: Brand im Keller

Aufregung in der Salzburger Innenstadt. Beim Hotel Sacher in der Schwarzstraße wurde am Mittwochnachmittag Feueralarm ausgelöst. Im Zuge von Bauarbeiten im Keller wurde Material in Brand gesetzt. Da eigene Löschversuche scheiterten, rückte die Berufsfeuerwehr an. Ein Arbeiter wurde ärztlich versorgt.