Weltverband suspendiert Teamarzt aus Kasachstan!

Der Biathlon-Weltverband IBU hat den Arzt der kasachischen Nationalmannschaft Chosilbek Tagajew vorläufig suspendiert! Zu der Maßnahme kam es in Folge einer polizeilichen Durchsuchung bei den Kasachen im Rahmen des Weltcups in Antholz am 20 Jänner. Grund für den Ausschluss sind mögliche Verletzungen der Anti-Doping-Regeln.