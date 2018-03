RB Salzburgs Heimspiel gegen BVB ist AUSVERKAUFT

Eine freie Verkaufsphase gab es nicht. Alle verfügbaren Karten wurden laut Salzburg-Angaben binnen zehn Tagen im geschützten Verkauf abgesetzt. Der erwartete Besuch ist Rekord für Salzburg in einem Pflichtspiel in der Red Bull Arena. Bisheriger Bestwert in Wals-Siezenheim waren 29.320 Zuschauer vor vier Jahren im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Ajax Amsterdam. Die Salzburger treten am Donnerstagabend (ab 19 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) zum Hinspiel in Dortmund an.