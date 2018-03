Bruce Willis sinnt mal wieder auf Rache

„Stirb langsam“-Action-Ikone Bruce Willis sieht dunkelrot und wandelt somit auf den Spuren des Charles-Bronson-Klassikers von 1974. Auch wenn der persönliche Rachefeldzug ein beliebter Suspense-Katalysator ist, so mutet es doch zynisch an, dass hier ein Arzt, der im OP-Saal Leben rettet, bei seinem mörderischen Säuberungsfeldzug wenig zimperlich ist. In einem Interview betonte Regisseur Eli Roth, dass „Death Wish“ kein (!) Aufruf zur Selbstjustiz sei. Aber geh, moralisch zweifelhaft bleibt dieser Thriller dennoch …