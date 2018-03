Mordauftrag, weil kein Fernseher gekauft wurde

Es ist eine dubiose Geschichte, die kurz vor Weihnachten mit einem Fernseher begann. Der Syrer wandte sich an seinen älteren Bruder, weil er gerne einen eigenen Fernseher gehabt hätte. Dieser lehnte den Wunsch aber ab und brachte den 28-Jährigen so in Rage, dass er sich rächen wollte. Aber wie? Das war die entscheidende Frage beim nunmehrigen Schwurgerichtsprozess.