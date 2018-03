Ricciardo dominiert im Red Bull Tests in Barcelona

McLaren-Renault hatte erneut erhebliche Probleme. Fernando Alonso musste wegen eines Öllecks seinen Wagen am Vormittag abschleppen lassen. Es war schon der 5. Defekt des englischen Teams am insgesamt 6. Testtag. Da an Alonsos Auto dann der Renault-Motor ausgebaut werden musste, war der Spanier bis kurz vor Ende der Nachmittagseinheit zum Warten gezwungen und konnte nur insgesamt 54 Runden drehen. In der Tageswertung lag Alonso als Sechster 33 Tausendstel hinter Hartley.