Jessica Chastain spielt ein gefährliches Spiel

Drehbuchgott Aaron Sorkin (Oscar für "The Social Network", "Steve Jobs") gibt mit diesem vielschichtigen Porträt einer kontroversen Selfmade-Lady sein Regiedebüt und offeriert uns ein mit großartigen Dialogen gewürztes Adrenalindrama als in Rückblenden erzählte Blaupause eines wilden Lebens. Wunderbar schlagfertig und cool Jessica Chastain, die Kevin Costner, der ihren Übervater gibt, elegant an die Wand spielt.