„Chantal“ auf Selbstfindungstrip: „Vielmachglas“

Ob es lehrreich ist, dass das Mädchen im Laufe seines abenteuerlichen Roadtrips – per Anhalter, was schon gefährlich genug ist! – hinter Gittern landet, sei dahingestellt. Regisseur Florian Ross verlässt sich ganz auf sein Produzenten-Duo Schweiger/Schweighöfer – und auf Chantal aus "Fack ju Göhte". Die mit diesem kunterbunten Selbstfindungstrip kokett beweisen will, dass sie ein "Vielmehrgirl" ist. Dennoch: Der Filmtitel ist ein verhunzt-infantiles Wortspiel.