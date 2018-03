Kinder, Eltern und Retter im Eis eingebrochen

Steirer kroch zur Ehefrau - und brach auch ein

Vorsichtig, ganz langsam kroch Alois D. zu seiner Frau vor. „Er wollte mich an der Hand nehmen, doch dann ist er selber eingebrochen, war ebenfalls bis zum Hals im Wasser.“ Kurz darauf wurden zwei unbekannte Männer zu Rettern in höchster Not. Anita D.: „Mithilfe eines Pullovers, an dem erst ich mich, dann mein Mann sich festgehalten hat, sind wir ans Ufer gezogen worden. Dabei ist auch einer der Helfer eingebrochen und vom Begleiter gerettet worden.“