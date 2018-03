Ein eigenwilliger Grenzgänger

„Wir haben in unserer 40-jährigen Zusammenarbeit an die tausend Cover gestaltet. Dabei habe ich ihm als Lektor, meist bei einem guten Abendessen, den Inhalt des Buches, die Wünsche des Autors sowie auch meine Vorstellungen unterbreitet. Er hatte so ein wunderbares Gespür, dass er diese Beschreibungen, oft noch direkt am Esstisch, in Bildern umsetzte, um sie später in seinem Atelier zur Vollendung zu bringen“, erzählt der Salzburger Verleger, den mit Pichler auch eine enge Freundschaft verband.