Oberösterreich wird ein Land der Pflegebedürftigen

„Speckgürtel“ am ärgsten betroffen

Die Zunahme der Alten und Pflegebedürftigen ist regional in OÖ sehr unterschiedlich. Im Bezirk Urfahr-Umgebung wird es mit einer Beinahe-Verfünffachung am schlimmsten sein, in Linz und Steyr mit einer Verdoppelung am wenigsten schlimm. Hintergrund: Die Älteren ziehen aus den Städten in den „Speckgürtel“.