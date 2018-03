Falsche Polizisten machten 150.000 Euro Beute

Echte Ermittler laufen gegen Mauer

Der gemeine „Schmäh“ funktioniert so, dass sich die Callcenter-Mafia des „Spoofings“ bedient, bei dem falsche Telefonnummern aufscheinen. Im Fall der Callcenter-Mafia wird eine Telefonnummer mitgeschickt, die hinten die 133 stehen hat, also die Notrufnummer der Polizei. „Selbst bei der Rufdatenausforschung wird die falsche Nummer angezeigt. Wir stehen dann an. Und das ist gesetzlich gedeckt“, ärgert sich Chefermittler Rupert Ortner, dass die Polizei hier „Zweiter“ ist, die Abzocke munter weitergeht.