Keine blauen Parkzonen mehr am Samstag

Kritik an diesem politisch nicht abgestimmten Vorstoß kommt von VP-Klubobmann Christoph Fuchs. „Gerade in innenstadtnahen Lagen könnten dadurch Dauerparker die Stellplätze schon ab Freitagabend blockieren. Das würde dazu führen, dass die Bewohner keine Parkplätze mehr bekommen. Und gleichzeitig stehen die Tiefgaragen halbleer“, ist Fuchs skeptisch. „Außerdem würden Kunden bei Geschäftsstraßen wie etwa in der Riedenburg oder im Andräviertel am Samstag keine Parkplätze mehr finden“, warnt der ÖVP-Klubchef und ergänzt: „Die bisherige Regelung, die Besucher und Kunden am Samstag drei Stunden lang in der Kurzparkzone gratis parken zu lassen, hat sich seit dem Jahr 2000 bewährt und dafür gesorgt, dass es eine gewisse Fluktuation gibt. Das sollte man beibehalten.“