Rezept der Woche: Buchweizenpalatschinken

Zubereitung: Für die Palatschinken Buchweizenmehl, Ei, Salz, Milch und Wasser zu einem Teig verrühren, flüssige Butter unter ständigem Rühren einlaufen lassen. Den Teig mindestens 1 Stunde zugedeckt kühl rasten lassen. Mit wenig Butter dünn in einer heißer Pfanne ausbacken, wenden, wenn sich der Rand abhebt. Füllung abmischen und abschmecken, in die Palatschinken geben, Ränder von allen Seiten einschlagen. Für die Sauce gehackten Knoblauch und geschnittene Zwiebel in etwas heißem Öl anrösten, mit den Dosenparadeisern aufgießen, gehackte Kapern zugeben und nach Geschmack würzen. Sauce zur Hälfte in eine Auflaufform füllen, gefüllte Palatschinken eng einschichten, mit der restlichen Sauce übergießen, etwas Käse darüberstreuen. Bei 200 Grad Heissluft im Rohr überbacken.