Genf 2018: Vom E-Zwerg bis zum 500-km/h-Geschoss

Und der Diesel? Selbst der ist noch nicht ganz tot. So stellt Mercedes einen Plug-in-Hybridantrieb mit Selbstzünder vor, der bei Flottenkunden in Europa auf großes Interesse stoßen könnte. Im Sommer soll die Antriebsvariante, die elektrische Reichweiten von rund 50 Kilometer erlaubt, in C- und E-Klasse zum Einsatz kommen. Einerseits. Andererseits hat Toyota mit der Vorstellung des neuen Auris, der künftig in zwei Hybridvarianten zu haben ist, angekündigt, in Europa keine Diesel mehr anbieten zu wollen.