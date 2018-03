Köln: Ermittlungen gegen zu laute Seelöwen in Zoo

Videoüberwachung soll Einblicke in das Nachtleben im Gehege liefern

Die Bezirksregierung ordnete eine Untersuchung in der tierischen Causa an. Der Zoo wurde aufgefordert, Schallschutzmaßnahmen zu prüfen. Erste Einblicke, was die Seelöwen nachts so treiben, soll eine Überwachungskamera liefern. Man erhofft sich dadurch eine Antwort auf die Frage, warum die Tiere zwischen 22 Uhr und 6 Uhr überhaupt so laut sind.