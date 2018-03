Hurra! Nun üben wir neue Stücke

Nervöse Eltern, angespannte Lehrer, kleine Künstler mit glühend roten Backen – schüchtern, lustig, aufgeregt. Es herrscht emsiges Treiben in der Carinthischen Musikakademie Ossiach beim großen Landeswettbewerb, der von der „Kärntner Krone“ begleitet wird. Im Gepäck haben die jungen Talente Stücke wie Mozarts „Kleine Nachtmusik“, Schuberts „La Pastorella“ oder Musicalklänge aus „Jesus Christ Superstar“. Trotz der intensiven Probenzeit für diesen einen großen Auftritt und die Aufregung zuvor bleibt noch Zeit für andere Themen. So verrät Leonhard: „Ich will Tiefseetaucher werden.“ Der achtjährige Obervellacher ist sich sicher: „Mein Cello werde ich auf meine Expeditionen mitnehmen!“