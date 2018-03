Buben mit Ast im Sportpark spitalsreif geprügelt

Der Vorfall passierte am Dienstag gegen 16.15 Uhr. Die Brüder hatten am Fitnessparcours in Stadl-Paura gespielt und trainiert. Nach einer Auseinandersetzung mit einem jungen Mann - er soll die Kinder angepöbelt haben - ergriffen sie die Flucht. Als der Ältere stolperte, schlug der Angreifer mit einem Ast einige Male auf den Kopf des Buben und verletzte ihn so schwer, dass dieser später im Spital verarztet werden musste. Dem jüngeren Bruder gelang es schließlich, den Älteren wegzuziehen und mit ihm zu entkommen.