VfGH: Burschenschafter Hauer als Mitglied angelobt

Er unterrichtet an der Universität Linz öffentliches Recht und ist an sich fachlich kompetent. Allerdings hat der Burschenschafter in der Vergangenheit mehrfach mit umstrittenen Äußerungen von sich reden gemacht. So hatte er etwa 2010 dem Menschenrechts-Gerichtshof vorgeworfen, mit seiner Judikatur zur Abschiebung krimineller Ausländer „mitverantwortlich für die multikriminelle Gesellschaft“ in Westeuropa zu sein. Hauer ist Mitglied der schlagenden Verbindung Corps Alemannia Wien zu Linz und war 2017 Festredner am Akademikerball.